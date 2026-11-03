Eni Aktie
|26,00EUR
|-0,27EUR
|-1,01%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Joshua Stone hob in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalsberichte aus der europäischen Ölbranche hervor, dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen nunmehr zwei Quartale in Folge übertroffen hätten. Dies sei umso beeindruckender, da die Schätzungen im Monat vor der Veröffentlichung der Zahlen um 15 Prozent nach oben korrigiert worden seien, schrieb er. Eni und BP haben seines Erachtens die positivsten Berichte veröffentlicht./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,87 €
|
Abst. Kursziel*:
23,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,08%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
02.11.26
|Montagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
29.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|26,03
|-0,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG