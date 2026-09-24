Eni Aktie

24,26EUR 0,19EUR 0,77%
Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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24.09.2026 13:59:57

Eni Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. Borkhataria setzt vor allem auf BP, Repsol, Neste und Aker BP./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24,22 € 		Abst. Kursziel*:
15,63%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
24,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,42%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:59 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
14.09.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Eni S.p.A. 24,24 0,69% Eni S.p.A.

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14:03 Ryanair Outperform Bernstein Research
13:59 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
13:59 Fraport Market-Perform Bernstein Research
13:58 BP Outperform RBC Capital Markets
13:57 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
13:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:22 Tesla Neutral UBS AG
13:19 AB InBev Buy UBS AG
13:19 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
12:51 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:51 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:50 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:39 Diageo Hold Deutsche Bank AG
12:34 BBVA Hold Deutsche Bank AG
12:31 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
12:30 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
12:25 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
12:09 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12:09 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:08 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:08 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
12:08 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
12:08 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:04 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:04 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:02 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
11:08 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:07 secunet Security Networks Buy Warburg Research
11:07 Kontron Buy Warburg Research
11:05 Dürr Halten DZ BANK
10:24 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
09:46 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:30 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
09:29 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:28 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:18 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:04 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:29 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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