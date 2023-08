NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10,75 Euro belassen. Die wesentlichen Kennziffern seien seit Veröffentlichung von Eckdaten Ende Juli bekannt, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Aus Sicht des Stromkonzerns komme es nun auf die regulatorischen Maßnahmen an, für die sich Eon bis zum Jahresende Klarheit erhoffe. Derweil dürfte ein milder Winter dem Versorger zugutekommen, nachdem dieser im Ausblick einen "Puffer" für die Winterzeit aufgebaut habe./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 02:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 02:04 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.