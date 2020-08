Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Titel der heimischen Erste Group bestätigt. Auch das Kursziel wurde mit 26,00 Euro unverändert belassen. Positiv war an den veröffentlichten Quartalszahlen laut Analyst Stefan Maxian insbesondere die Kapitalentwicklung mit einer Kapitalquote bei 14,2 Prozent.

Während der Umsatz im zweiten Quartal weitgehend den Erwartungen entsprechend ausfiel, konnte die Erste laut Maxian beim operativen Ergebnis positiv überraschen. Das war unter anderem auf niedrigere operative Kosten und höhere Erträge beim Wertpapierhandel zurückzuführen.

Dementsprechend haben die RCB-Experten ihre Einschätzung hinsichtlich der Dividendenausschüttung etwas hochgeschraubt. Im laufenden Geschäftsjahr soll diese bei 0,50 Euro je Aktie liegen. In den beiden Folgejahren 2021 und 2022 rechnen die Analysten mit einer Dividende in Höhe von 0,70 und 1,20 Euro.

Am Dienstag zu Mittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,53 Prozent bei 20,62 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

