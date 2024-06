NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel beließ Analyst Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie bei 512. Vor dem 21. Juni habe der Sportwagenbauer keine Details zur Größe seiner neuen Produktionsstätte für Elektro-Modelle bekannt gegeben und so sei er auf eine Gesamtfläche von schieren 42 500 Quadratmetern nicht vorbereitet gewesen, schrieb Reitman. Das "E-Gebäude" dürfte mehr als doppelt so groß sein wie das derzeitige Montagewerk./ck/mis



