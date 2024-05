FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fielmann auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 52 Euro belassen. Trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr sei das Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Quartal überraschend gut ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld sollte die Optikerkette weiterhin von ihrer starken Einkaufsmacht, der überdurchschnittlich hohen Produktivität, dem großen Bekanntheitsgrad der Marke und der vertikalen Integration profitieren./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 14:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 14:53 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.