NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Juli auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen sei im Jahresvergleich um 0,5 Prozent gestiegen und im Monatsvergleich um 1,4 Prozent, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erinnerte zudem daran, dass der Flughafenbetreiber seine Jahresverkehrsprognose im zweiten Quartal gesenkt hatte./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / 02:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 02:33 / ET



