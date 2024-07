LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Equal Weight" belassen. In der Telefonkonferenz dürften das etwas schwächer als bisher erwartete Wachstum der Behandlungszahlen in Nordamerika und mauere Dynamik im zweiten Halbjahr im Fokus stehen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Dienstagmorgen nach dem Quartalsbericht des Dialyseanbieters./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 05:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 05:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.