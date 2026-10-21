NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Friedrich Vorwerk nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer habe ein weiteres Rekordquartal hinter sich, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Doch der Auftragseingang sei deutlich gesunken, was ein Fragezeichen hinter die Nachhaltigkeit der derzeitigen Ergebnisstärke setze./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.