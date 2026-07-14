FRIEDRICH VORWERK Aktie

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WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

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14.07.2026 06:34:30

FRIEDRICH VORWERK Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Friedrich Vorwerk beim unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Risiken für den Pipeline- und Anlagenbauer seien nach der deutlichen Kurskorrektur inzwischen weitgehend eingepreist, schrieb Martin Comtesse am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Projektausführungen im zweiten Quartal nach dem schwachen Jahresstart gebessert haben./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
64,00 € 		Abst. Kursziel*:
1,56%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
64,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,48%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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