FRIEDRICH VORWERK Aktie
|78,60EUR
|-5,50EUR
|-6,54%
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
FRIEDRICH VORWERK Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Management des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoff habe sich zuversichtlich gezeigt sowie einen starken Jahresabschluss in Aussicht gestellt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gestützt werde dies durch eine robuste Umsetzung der Unternehmensstrategie und eine gesunde Projektpipeline./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
84,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-19,14%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
78,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,49%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERKmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
25.11.25
|EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
25.11.25
|Handel in Frankfurt: SDAX wenig bewegt (finanzen.at)
|
25.11.25
|XETRA-Handel SDAX im Minus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der SDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.11.25
|EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)