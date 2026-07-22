FRIEDRICH VORWERK Aktie
|74,00EUR
|5,25EUR
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WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
FRIEDRICH VORWERK Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Spezialist für Energieinfrastruktur habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings habe sich das Wachstum der Aufträge im ersten Halbjahr merklich verlangsamt./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold
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Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
65,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
73,70 €
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Abst. Kursziel*:
-11,80%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
74,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-12,16%
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Analyst Name::
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KGV*:
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