FRIEDRICH VORWERK Aktie
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WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
FRIEDRICH VORWERK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der endgültige Quartalsbericht des Energieinfrastrukturunternehmens habe den Eckdaten entsprochen, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Die Projektpipeline sei gut gefüllt./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,80 €
|
Abst. Kursziel*:
69,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68,71%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
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