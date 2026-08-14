HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der endgültige Quartalsbericht des Energieinfrastrukturunternehmens habe den Eckdaten entsprochen, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Die Projektpipeline sei gut gefüllt./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:33 / GMT

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