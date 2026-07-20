FRIEDRICH VORWERK Aktie
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WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
FRIEDRICH VORWERK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Lasse Stueben ist der Ansicht, dass der Markt die Auswirkungen der geplanten Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Herstellers von unterirdischen Hochspannungskabeln überschätzt. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
61,40 €
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Abst. Kursziel*:
79,15%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
65,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
68,20%
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Analyst Name::
Lasse Stueben
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KGV*:
-
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
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16.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich freundlich (finanzen.at)
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15.07.26
|FRIEDRICH VORWERK-Aktie schwächelt dennoch: Zuschlag für Wasserstoffleitungsprojekt H2Coastlink 1 (dpa-AFX)
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15.07.26
|EQS-News: FRIEDRICH VORWERK secures major contract as part of a joint venture (ARGE) to build the H2Coastlink 1 hydrogen pipeline from Emden to Leer (EQS Group)
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15.07.26
|EQS-News: FRIEDRICH VORWERK erhält als Teil einer Arbeitsgemeinschaft Großauftrag für den Neubau der Wasserstoffleitung H2Coastlink 1 von Emden nach Leer (EQS Group)
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14.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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14.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Friedrich Vorwerk auf 'Hold' - Ziel bleibt 65 Euro (dpa-AFX)
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13.07.26
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