FRIEDRICH VORWERK Aktie
|74,10EUR
|0,60EUR
|0,82%
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
FRIEDRICH VORWERK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Pipeline- und Anlagenbauer am Freitag ein weiteres Quartal, in dem solide abgeliefert worden sei. Die starke Bedeutung von Joint Ventures im Projektmix sorge für überproportionales Ergebniswachstum./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,20 €
|
Abst. Kursziel*:
54,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,20%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
|
11.11.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX freundlich (finanzen.at)
|
10.11.26
|EQS-News: FRIEDRICH VORWERK expands into North America: 5C-Tech establishes joint venture 5C-Tech Americas for automated pipeline welding in the U.S. (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-News: FRIEDRICH VORWERK expandiert nach Nordamerika: 5C-Tech gründet Gemeinschaftsunternehmen 5C-Tech Americas für automatisiertes Pipelineschweißen in den USA (EQS Group)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
09.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|FRIEDRICH VORWERK
|74,15
|0,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Telefonica Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProCredit Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|13.11.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|13.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|INDUS Buy
|Warburg Research
|13.11.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|GFT Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.