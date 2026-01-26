FRIEDRICH VORWERK Aktie

91,70EUR 4,60EUR 5,28%
FRIEDRICH VORWERK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

26.01.2026 09:55:44

FRIEDRICH VORWERK Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach vorläufigen Eckzahlen zum vierten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe das Rekordjahr 2025 stark abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marge habe deutlich über dem Unternehmensziel gelegen, hob der Analyst hervor./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
93,50 € 		Abst. Kursziel*:
-27,27%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
91,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-25,85%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

