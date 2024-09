NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Pharma-Verpackungsherstellers Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Bei der Veröffentlichung der Drittquartalszahlen am 10. Oktober dürften sich die Anleger darauf fokussieren, ob Aussagen zum Schlussquartal ein Erreichen der Jahresziele implizierten, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Jüngste Aussagen von Gerresheimer und Konkurrenten deuteten darauf hin, dass der Abbau von Lagerbeständen nachlasse - dieser sei im ersten Halbjahr noch der größte Hemmschuh gewesen. Der Experte geht davon aus, dass Gerresheimer das untere Ende der Wachstums-Zielspanne erreichen wird./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 14:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 14:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.