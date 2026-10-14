GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Nach vielen Jahren einer enttäuschenden Entwicklung hätten sich die Erwartungen mit Blick auf die Forschung und Entwicklung im Pharmageschäft nun verbessert, schrieb Kerry Holford in einer Studie am Mittwoch. Damit gleiche das Segment eine weniger gute Produktpalette im Geschäft mit Medikamenten gegen Viruserkrankungen mehr als aus./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,57 £
|
Abst. Kursziel*:
25,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,79%
|
Analyst Name::
Kerry Holford
|
KGV*:
-
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