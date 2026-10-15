ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Analyst Matthew Weston rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem gemischten Quartal des Pharmakonzerns. Mit Blick auf den Umsatz und das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft liege er jeweils 2 Prozent unter dem Konsens./ck/rob/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMT





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