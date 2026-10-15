GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Analyst Matthew Weston rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem gemischten Quartal des Pharmakonzerns. Mit Blick auf den Umsatz und das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft liege er jeweils 2 Prozent unter dem Konsens./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
18,40 £
|
Abst. Kursziel*:
5,43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
18,69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,83%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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