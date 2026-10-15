GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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15.10.2026 12:41:26

GSK Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Analyst Matthew Weston rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem gemischten Quartal des Pharmakonzerns. Mit Blick auf den Umsatz und das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft liege er jeweils 2 Prozent unter dem Konsens./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
19,40 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
18,40 £ 		Abst. Kursziel*:
5,43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18,69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
3,83%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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