GSK Aktie
|21,03EUR
|0,07EUR
|0,33%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1975 Pence belassen. Seine Prognosen für das dritte Jahresviertel entsprächen durchweg den Konsensschätzungen, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Strategieplan des Pharmakonzerns nehme Konturen an./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19,75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
17,83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
09:28
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06:21
|Erste Schätzungen: GSK veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.10.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
08.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|21,06
|0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.