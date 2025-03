ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) für die Jahre 2025 und 2026 nach oben an wegen kurzfristig gestiegener Frachtraten und Kostenvorteilen durch die Einführung des Seeservice-Netzwerks Gemini. An seinem Verkaufsvotum ändere all dies jedoch nichts./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 13:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 13:22 / GMT



