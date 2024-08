LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum zweiten Quartal habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das Gesamtjahr 2024 um 13 Prozent reduziert, schrieb Analyst Marco Limite in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit bleibt der Experte aber immer noch über der Zielsetzung der Container-Reederei und hält eine weitere Anhebung des Jahresausblicks für möglich./edh/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2024 / 03:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.