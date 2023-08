LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Zwar habe der Konsumgüterhersteller seine Jahresziele etwas höher geschraubt, aber die Volumina im abgelaufenen Quartal seien schwach gewesen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Automotive-Geschäft habe das Wachstum bei Klebstoffen angetrieben, die Consumer-Sparte sei überall, nur nicht im Bereich Waschmittel in Europa, gewachsen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.