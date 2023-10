HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Hypoport von 170 auf 124 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Finanzdienstleister habe schwache Kernziffern für das dritte Quartal vorgelegt, dessen vollständige Zahlen am 13. November anstünden, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei noch keine deutliche Markterholung in Sicht. Keller senkte seine mittelfristigen Schätzungen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 08:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 08:19 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.