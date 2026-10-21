Iberdrola Aktie

21,47EUR 0,48EUR 2,29%
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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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21.10.2026 13:28:24

Iberdrola SA Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,70 Euro belassen. Die Kennziffern des spanischen Energieversorgers für das dritte Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst verwies darauf, dass Iberdrola nun ein durchschnittliches Wachstum des bereinigten Nettogewinns von etwa 10 Prozent über die nächsten fünf Jahre anstrebt. Weitere Details gebe es auf der Hauptversammlung im März 2027. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 lautet sein Urteil über das angehobene Gewinnziel: "Wie erwartet"./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,70 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,37 € 		Abst. Kursziel*:
-3,14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,59%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 21,29 1,43% Iberdrola SA

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13:28 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
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13:21 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
13:21 SFC Energy Buy Warburg Research
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13:17 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
13:12 EssilorLuxottica Buy UBS AG
13:10 TotalEnergies Buy UBS AG
13:10 Eni Buy UBS AG
13:10 Shell Neutral UBS AG
13:09 BP Buy UBS AG
13:03 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:59 LEG Immobilien Buy UBS AG
12:58 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
12:55 Deutsche Börse Neutral UBS AG
12:55 SpaceX Outperform Bernstein Research
12:54 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
12:54 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
12:20 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:57 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:37 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
11:29 Telekom Austria add Baader Bank
11:14 adidas Neutral UBS AG
11:11 adidas Outperform Bernstein Research
11:10 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
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10:24 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
10:24 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:24 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
10:22 Enel Hold Deutsche Bank AG
10:22 ABB Hold Deutsche Bank AG
10:21 Engie Buy Deutsche Bank AG
10:20 Michelin Buy Deutsche Bank AG
10:19 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
10:18 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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