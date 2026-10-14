Iberdrola Aktie

21,59EUR -0,02EUR -0,09%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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14.10.2026 13:15:12

Iberdrola SA Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Wachstumstempo des Versorgers sollte sich im dritten Jahresviertel etwas verlangsamt haben, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,65 € 		Abst. Kursziel*:
1,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:15 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
09:13 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 21,62 0,05% Iberdrola SA

Aktuelle Aktienanalysen

14:01 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
14:00 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
14:00 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
13:59 freenet Buy Deutsche Bank AG
13:43 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:41 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 adidas Outperform RBC Capital Markets
13:39 PNE Buy Warburg Research
13:15 Diageo Hold Deutsche Bank AG
13:15 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
13:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
13:14 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13:14 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
13:13 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 London Stock Exchange Buy UBS AG
13:11 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:10 Linde Outperform Bernstein Research
13:09 KRONES Buy Warburg Research
12:52 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
12:36 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:35 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:19 ASML NV Buy UBS AG
11:50 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:09 Diageo Neutral UBS AG
11:04 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
11:03 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11:03 Symrise Market-Perform Bernstein Research
11:02 BASF Outperform Bernstein Research
09:54 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:53 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09:45 BP Buy UBS AG
09:44 Zalando Buy UBS AG
09:43 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:13 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:33 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:02 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:02 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:16 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
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