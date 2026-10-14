Iberdrola Aktie
|21,59EUR
|-0,02EUR
|-0,09%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
14.10.2026 13:15:12
Iberdrola SA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Wachstumstempo des Versorgers sollte sich im dritten Jahresviertel etwas verlangsamt haben, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,65 €
|
Abst. Kursziel*:
1,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|21,62
|0,05%
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|14:01
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|13:39
|PNE Buy
|Warburg Research
|13:15
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13:13
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|13:11
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:50
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:04
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|BP Buy
|UBS AG
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.