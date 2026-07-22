Iberdrola Aktie
|21,19EUR
|-0,27EUR
|-1,26%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Iberdrola-Aktie von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Versorger habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht, den Anfang Mai bereits erhöhten Ausblick für 2026 aber lediglich bestätigt, schrieb Werner Eisenmann in einem Kommentar am Mittwoch. Wegen der hohen Bewertung und der unattraktiven Dividendenrendite bleibt Eisenmann auf "Verkaufen"./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Verkaufen
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
21,28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
21,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|16:53
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|11:52
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:49
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:53
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|11:52
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:49
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|16:53
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|11:52
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:49
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|21,19
|-1,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:08
|Santander Halten
|DZ BANK
|16:53
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|16:49
|Novartis Halten
|DZ BANK
|16:30
|Nike Neutral
|UBS AG
|14:53
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|14:51
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:50
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:43
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:42
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:13
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:10
|Tesla Halten
|DZ BANK
|14:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:59
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:45
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:42
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13:15
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|12:54
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:53
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:33
|GEA Halten
|DZ BANK
|12:19
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|12:08
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|12:03
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:56
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:53
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:45
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:44
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|11:44
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:12
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:09
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:08
|Santander Buy
|UBS AG
|11:08
|BP Buy
|UBS AG
|11:06
|Airbus Kaufen
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|10:56
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:52
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:49
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.