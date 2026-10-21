Iberdrola Aktie
|21,50EUR
|0,51EUR
|2,43%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der bereinigte Nettogewinn habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des spanischen Energieversorgers./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,28%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
21,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,98%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|16:43
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:43
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|16:43
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|21,52
|2,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16:45
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:45
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|16:43
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|16:42
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:13
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:40
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:17
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|14:15
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:21
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG