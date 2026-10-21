Iberdrola Aktie

21,50EUR 0,51EUR 2,43%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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21.10.2026 13:21:47

Iberdrola SA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der bereinigte Nettogewinn habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des spanischen Energieversorgers./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
21,34 € 		Abst. Kursziel*:
-6,28%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
21,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,98%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16:43 Iberdrola Halten DZ BANK
13:30 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
13:29 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:28 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
13:21 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 21,52 2,53% Iberdrola SA

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16:57 SpaceX Buy UBS AG
16:56 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:49 SpaceX Verkaufen DZ BANK
16:45 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:45 Salesforce Neutral UBS AG
16:44 Netflix Buy UBS AG
16:43 Iberdrola Halten DZ BANK
16:42 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
15:13 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:46 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:40 Engie Outperform Bernstein Research
14:40 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:38 Apple Neutral UBS AG
14:25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
14:24 Scout24 Outperform Bernstein Research
14:23 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
14:23 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14:18 ABB Market-Perform Bernstein Research
14:17 Michelin Outperform Bernstein Research
14:15 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
13:45 Netflix Outperform Bernstein Research
13:44 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
13:42 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:39 Porsche Automobil Hold Warburg Research
13:37 Tesla Outperform RBC Capital Markets
13:37 SpaceX Overweight Barclays Capital
13:35 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
13:32 Alphabet C Kaufen DZ BANK
13:30 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
13:30 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:29 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:28 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
13:22 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
13:21 SFC Energy Buy Warburg Research
13:19 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:17 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
13:12 EssilorLuxottica Buy UBS AG
13:10 TotalEnergies Buy UBS AG
13:10 Eni Buy UBS AG
13:10 Shell Neutral UBS AG
13:09 BP Buy UBS AG
13:03 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:59 LEG Immobilien Buy UBS AG
12:58 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
12:55 Deutsche Börse Neutral UBS AG
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