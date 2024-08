HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ING von 19,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Skeptiker der mittelfristigen Wachstumsziele von ING übersähen häufig den Geschäftsbereich Challengers & Growth Markets (C&G) der niederländischen Großbank, schrieb Analyst Hugh Moorhead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Märkte könnten jedoch überproportional zum geplanten Kredit- und Einlagenwachstum von ING sowie zum Gebührenwachstum und den Effizienzzielen beitragen. Dies würde eine Eigenkapitalrendite von 15 Prozent für die Konzerngruppe im Geschäftsjahr 2027 ermöglichen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.