FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ING von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 15 auf 21 Euro angehoben. Er rechne jetzt mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit schneller weiterer Zinssenkungen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sollte sich positiv auf die Ergebnisentwicklung der niederländischen Bank auswirken. Gleichzeitig sieht der Experte die Chance, dass das Finanzinstitut von einer wirtschaftlichen Aufhellung in seinen Kernmärkten profitiert. Mit Blick auf die Ausschu?ttungsrendite stelle die Aktie ein attraktives Investment dar./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 15:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 15:28 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.