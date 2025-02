NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 18,80 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen habe sie ihre Gewinnprognose (EPS) für 2025 leicht reduziert, schrieb Analystin Delphine Lee in ihrer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies begründete die Expertin mit höheren Kosten und einem niedrigeren Zinsüberschuss./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 22:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.