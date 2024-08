HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ionos nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Webhosters auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Erstmals sei nun die Umsatzwarnung im Juli genauer begründet worden, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Treiber ausführlich benannt worden, die für eine Beschleunigung des Umsatztrends in der zweiten Jahreshälfte erforderlich seien, um die Jahresziele zu erreichen. Das dürfte beruhigen und der Aktie den Weg in Richtung seines Kursziels von 30 Euro den Weg ebnen./ck/he



