Jungheinrich Aktie

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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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09.10.2026 10:58:22

Jungheinrich Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenerholung in der Sparte ITS dürfte unter 8 Prozent stagniert haben, schrieb Stefan Augustin am Freitag in einem Ausblick auf den Bericht des Staplerherstellers für das dritte Quartal. Er kürzte seine Schätzungen./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,08 € 		Abst. Kursziel*:
94,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
92,13%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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