Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal von 47 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auf kurze Sicht dürfte das Gewinnwachstum beim Lagerausrüster grundlegend dürftig bleiben, schrieb Philippe Lorrain am Freitag. Er senkte seine Schätzungen und skaliert seine Bewertung nun vorsichtiger. Er hält es aber für möglich, dass die für 2030 gekürzten Ziele bereinigenden Charakter haben. Das Potenzial zu seinem Kursziel sei trotz der Senkung immens./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22,34 €
|
Abst. Kursziel*:
79,05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,89%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
10.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
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10.11.26
|Jungheinrich-Aktie dennoch fester: Quartalsgewinn steht gesenkter 2030er-Ambition gegenüber (dpa-AFX)
|
10.11.26
|ROUNDUP/Keine Überraschung: Jungheinrich senkt 2030er-Ziele - Anleger greifen zu (dpa-AFX)
|
06.11.26
|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
21.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
21.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS startet Jungheinrich mit 'Neutral' - Ziel 24 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Jungheinrich AG
|08:49
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|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
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