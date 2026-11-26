Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 33 auf 24 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2027 werde nicht einfach für die Branche Warenlagerlogistik, schrieb Timothy Lee am Mittwoch. Er rechnet damit, dass sich der Kampf mit der chinesischen Konkurrenz intensiviert. Zudem sieht er Margengegenwind durch die Kosten und möglicherweise auch ein abnehmendes Auftragswachstum. Insgesamt vermisst Lee bei Kion und Jungheinrich Kurstreiber, wobei er Kion für noch anfälliger hält. Hier weise auch der Konsens besonders hohe Rückschlagsrisiken auf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
20,26 €
|
Abst. Kursziel*:
18,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,93%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
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09:25
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Jungheinrich auf 'Equal Weight' - Ziel 24 Euro (dpa-AFX)
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10.11.26
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10.11.26
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10.11.26
|ROUNDUP/Keine Überraschung: Jungheinrich senkt 2030er-Ziele - Anleger greifen zu (dpa-AFX)
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06.11.26
|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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21.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX (finanzen.at)
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21.10.26
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Analysen zu Jungheinrich AG
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|11.11.26
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|11.11.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|11.11.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|11.11.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Jungheinrich Buy
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|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
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|10.11.26
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
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Aktuelle Aktienanalysen
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|07:30
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|07:30
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|Barclays Capital
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|Bernstein Research
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|25.11.26
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