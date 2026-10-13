Jungheinrich Aktie

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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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13.10.2026 11:07:22

Jungheinrich Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Jungheinrich mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gabelstapler-Hersteller profitiere von einer starken europäischen Marktposition und einer vergleichsweise starken Ausrichtung auf defensive Endmärkte, schrieb Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Flurförderzeugen habe sich gut entwickelt, insbesondere im unteren Marktsegment ? ein Trend, der sich fortsetzen dürfte. Seine Ergebnisprognosen (Ebit) lägen jedoch 4 bis 6 Prozent unter den Konsensschätzungen, um dem Wettbewerbsdruck und den Veränderungen im Produktmix Rechnung zu tragen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Neutral
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21,26 € 		Abst. Kursziel*:
12,89%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
21,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,10%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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