ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Angesichts bereits gesunkener Erwartungen nach der Gewinnwarnung von Kion dürfte der Quartalsbericht positiv aufgenommen werden, schrieb Sven Weier am Dienstagmorgen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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