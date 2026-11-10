Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Angesichts bereits gesunkener Erwartungen nach der Gewinnwarnung von Kion dürfte der Quartalsbericht positiv aufgenommen werden, schrieb Sven Weier am Dienstagmorgen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Neutral
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,42 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,74%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
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10:59
|ROUNDUP/Keine Überraschung: Jungheinrich senkt 2030er-Ziele - Anleger greifen zu (dpa-AFX)
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06.11.26
|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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21.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX (finanzen.at)
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21.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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13.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS startet Jungheinrich mit 'Neutral' - Ziel 24 Euro (dpa-AFX)
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08.10.26
|XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
08.10.26
|Jungheinrich-Aktie unter Druck: Herabstufung durch BofA, Kurs fällt auf Vierjahrestief (dpa-AFX)
Analysen zu Jungheinrich AG
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Aktien in diesem Artikel
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