MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Kurzfristig dürfte die deutlich anziehende Nachfragedynamik beim Salz- und Düngerkonzern die Aktie treiben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen hält er aber angesichts des aktuellen Preisniveaus und der Absatzmengen für zu hoch. Seine eigenen Annahmen für 2023 lägen in der Mitte der neuen Konzernspanne, wobei Mayer die Ziele des Unternehmens für den freien Barmittelfluss eher für konservativ hält./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2023 / 08:46 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



