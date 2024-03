HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 20,00 auf 15,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktie des Düngemittelkonzerns bleibe unterbewertet, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Kaliumcarbonat-Preise eine Belastung. Deshalb und wegen höherer Abschreibungen senkte er seine operativen Gewinnerwartungen (Ebit) relativ deutlich. Er merkte allerdings an, dass K+S zuletzt höhere Preise habe realisieren können als die Konkurrenten./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 20:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



