FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S vor den am 14. August erwarteten Quartalszahlen von 13,50 auf 12,00 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Höhere Absatzmengen dürften die geringeren Preise mehr als ausgleichen und zu einem im Jahresvergleich deutlich gestiegenen operativen Ergebnis im zweiten Quartal führen, schrieb Analyst Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Verglichen mit dem Quartal zuvor dürfte das Ebitda aber, unter anderem wegen saisonal geringerer Absatzmengen im Agrarsegment, deutlich rückläufig sein./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 07:55 / CET



