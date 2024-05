ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngerkonzerns habe zwar positiv überrascht, was auf höhere realisierte Preise in Übersee und einen höheren Absatz von Spezialitäten zurückzuführen sei, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es immer noch keine wegweisenden Kali-Lieferverträge großer Wettbewerber mit China und Indien, was zu Unsicherheiten mit Blick auf die Entwicklung der Kalipreise führe./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 17:45 / GMT





