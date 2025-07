LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 48 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe zunehmende Anzeichen einer Bodenbildung, schrieb Timothy Lee in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Unternehmen aus dem Bereich Warenlagerlogistik. Er passte seine Schätzungen an größeren Optimismus an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2025 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.