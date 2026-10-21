KRONES Aktie
|113,60EUR
|0,60EUR
|0,53%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 170 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller dürfte mit einem organischen Umsatzplus von 2,5 Prozent aufwarten, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte 8 Prozent über dem Vorjahreswert./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
167,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
112,40 €
|
Abst. Kursziel*:
48,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,01%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|113,60
|0,53%
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