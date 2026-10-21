KRONES Aktie

113,60EUR 0,60EUR 0,53%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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21.10.2026 10:10:00

KRONES Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 170 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller dürfte mit einem organischen Umsatzplus von 2,5 Prozent aufwarten, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte 8 Prozent über dem Vorjahreswert./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
167,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
112,40 € 		Abst. Kursziel*:
48,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
113,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,01%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 113,60 0,53% KRONES AG

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