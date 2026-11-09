KRONES Aktie
|111,00EUR
|-0,80EUR
|-0,72%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Beim Hersteller von Getränkeabfüllanlagen gebe es keinen Spielraum für Fehler, schrieb Benjamin Thielmann am Sonntag im Rückblick auf das dritte Quartal. Der Investitionszyklus, die Preisgestaltung und das Abschneiden im vierten Quartal seien jetzt entscheidend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
109,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,28%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
111,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,70%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
Analysen zu KRONES AG
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|111,00
|-0,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:10
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG