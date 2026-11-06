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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 170 auf 137 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten des dritten Quartals habe bei ihm einen positiveren Eindruck hinterlassen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumserwartungen seien zwar deutlich niedriger, der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen sei aber gut aufgestellt. Die Profitabilität bleibe robust und der Auftragsbestand untermauere die Perspektiven für 2027. Zudem verbessere sich die Nachfrage in den USA. Die reduzierten Unternehmensambitionen für 2028 erschienen nun realistisch./mis/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
137,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
112,40 €
|
Abst. Kursziel*:
21,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
111,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,76%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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