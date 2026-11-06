KRONES Aktie
|112,60EUR
|-0,40EUR
|-0,35%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Leicht über den Erwartungen liege de Auftragsentwicklung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
170,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114,40 €
|
Abst. Kursziel*:
48,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
112,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,98%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|113,60
|0,53%
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|JCDecaux Neutral
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|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
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