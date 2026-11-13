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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Benjamin Thielmann erwartet nach der Auswertung des Quartalsberichts des Konkurrenten KHS keinen Preiskampf für Krones. Denn KHS habe klargestellt, dass man die Preise zunächst nicht senken müsse, um sich Auftragsvolumina zu sichern, schrieb er am Donnerstag. Thielmann ließ seine Krones-Schätzungen unangetastet./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
110,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,00%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
110,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
-
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KGV*:
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