NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Benjamin Thielmann erwartet nach der Auswertung des Quartalsberichts des Konkurrenten KHS keinen Preiskampf für Krones. Denn KHS habe klargestellt, dass man die Preise zunächst nicht senken müsse, um sich Auftragsvolumina zu sichern, schrieb er am Donnerstag. Thielmann ließ seine Krones-Schätzungen unangetastet./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.