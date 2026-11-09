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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 167 auf 162 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers hätten trotz einer schwächeren Nachfrage robuste Gewinne belegt, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Wegen der Zurückhaltung der Kunden habe Krones allerdings die Wachstumsziele zurückgeschraubt, weshalb auch er seine Umsatzerwartungen gesenkt habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
162,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
110,60 €
|
Abst. Kursziel*:
46,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
110,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,47%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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