KRONES Aktie
|111,60EUR
|-0,20EUR
|-0,18%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 111 Euro auf "Market-Perform" belassen. Angesichts des stockenden Auftragswachstums sei ein schwaches Quartal des Abfüllanlagen-Herstellers zu erwarten, schrieb Benjamin Thielmann am Freitag in seinem Ausblick. Seine Prognosen für Umsatz und Auftragseingang entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen, während seine Schätzung für den Gewinn je Aktie 6 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenerwartung liege./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 10:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
111,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
112,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,60%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
111,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,54%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|112,00
|0,18%
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|UBS AG
|07:41
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|Bernstein Research
|07:41
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|Boeing Outperform
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|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
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|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
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|16.10.26
|Givaudan Neutral
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|16.10.26
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|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
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|Deutsche Bank AG
|16.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|16.10.26
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