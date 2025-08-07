WACKER CHEMIE Aktie

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

07.08.2025

WACKER CHEMIE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 81 auf 63 Euro gesenkt. Chris Counihan begründete die negativere Einschätzung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seinen um durchschnittlich 12 Prozent reduzierten Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre. Die Aussichten für den Solarmarkt belasteten weiterhin das Polysilizium-Geschäft, während sich die schwachen Absatzmärkte im Bausektor auf die Bereiche Silicones/Polymers auswirkten und nur begrenzte Fortschritte im Segment Biosolutions zu verzeichnen seien. Dies könnte sich über mehrere Jahre hinweg negativ auf die Erträge, Dividenden und die Investitionsaussichten des Spezialchemie-Unternehmens auswirken./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
64,70 € 		Abst. Kursziel*:
-2,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,17%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

